AVANTI ROMA

AS ROMA NEWS – La Roma non sbaglia e centra il primo obiettivo minimo stagionale, il passaggio al playoff dell’Europa League, ormai un classico per i giallorossi, incapaci anche con questa nuova formula di ritagliarsi un posto al sole per evitare lo scomodo passaggio dei sedicesimi di finale che ci sarà a febbraio.

Con la vittoria per 2 a 0 sull’Eintracht già matematicamente agli ottavi, la squadra di Ranieri non ha avuto bisogno di fare calcoli o di sperare nei risultati delle altre: oggi saprà se sarà il Porto o il Ferencvaros la prossima avversaria sul cammino europeo. Che potrebbe regalare un derby di coppa agli ottavi di finale. Intanto però la Roma conferma i progressi visti da quando Sir Claudio siede sulla panchina giallorossa.

La squadra ha una sua identità, gioca un calcio a tratti anche piacevole, e nonostante le palesi difficoltà di Dovbyk, all’Olimpico difficilmente sbaglia. Con un gol per tempo, la Roma non dà scampo ai tedeschi. Ruba la scena un super Angelino, terzino sinistro che non ha uguali in rosa. L’altro mattatore della serata è proprio quell’Eldor Shomurodov che sembrava ormai destinato a salutare: il Venezia di Di Francesco lo aspettava dopo la partita di coppa, ma le palesi difficoltà sul mercato di Ghisolfi hanno spinto Ranieri a tenersi stretto l’uzbeko, decisivo anche ieri subentrando dalla panchina.

La Roma va avanti e lascia aperta la porta dell’Europa, terreno che i giallorossi hanno amato particolarmente in questi ultimi anni. Le coppe possono diventare il vero grande obiettivo stagionale, ma l’aiuto sul mercato tarda ad arrivare: a parte Rensch, non sono ancora stati individuati quei rinforzi che ci si attendeva con una certa urgenza a inizio gennaio. Anzi, ora il mister teme di perdere in extremis anche un punto fermo del suo undici come Paredes. A conferma che per il Ranieri dirigente le difficoltà sembrano essere ben maggiori di quelle previste.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini