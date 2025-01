UFFICIALE: Mario Hermoso in prestito al Bayer Leverkusen (COMUNICATO AS ROMA)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – È durata appena cinque mesi l’avventura di Mario Hermoso alla Roma, arrivato dopo la fine della scorsa sessione di calciomercato, da svincolato, dopo cinquie anni all’Atletico Madrid. Ora per il classe 1995 una nuova avventura al Bayer Leverkusen, annunciata ufficialmente anche dalla Roma in un comunicato in mattinata.

“L’AS Roma comunica di aver trovato l’accordo con il Bayer Leverkusen per la cessione a titolo temporaneo di Mario Hermoso. Arrivato nella Capitale nel 2024, il difensore spagnolo ha collezionato 13 presenze e 1 gol in giallorosso. Il Club augura a Mario le migliori fortune per la nuova avventura in Bundesliga“, si legge sul sito asroma.com.