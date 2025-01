“ON AIR!” – CORSI: “Friedkin è un sòla e Ranieri c’è cascato”, PIACENTINI: “Ghisolfi da cacciare adesso”, PRUZZO: “Preoccupato da Dovbyk, la Roma rifletta”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Ranieri ha preso un’armata Brancaleone e l’ha trasformata in una squadra. Oggi ti manca un centrocampista, perchè hai dato via Le Fee. E se dai via pure Paredes te ne servono due. E tutto questo al 31 gennaio: un suicidio. Ma un pizzico di riconoscenza Paredes ce l’ha? Ma tanto ormai io certe cose non me le aspetto più di nessuno…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La reazione di Paredes? Lui vuole andare via, la cosa è veramente fastidiosa. Io non ci credo che con Ranieri non ne abbiano parlato. Mercato chiuso con Marmol? Ghisolfi andrebbe cacciato non il 4 febbraio, ma già da adesso… Per me anche se la proprietà non volesse mettere soldi, c’è l’incapacità di non aver individuato calciatori, di non aver avuto idee…Ragazzi, Pradè faceva i mercati senza un euro in tasca… Ranieri per quanto mi riguarda ieri sera si mostra corresponsabile quando dice che Shomurodov resta perchè gli vogliono tutti bene…poteva dirci onestamente che non hanno trovato di meglio…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Se Ghisolfi stesse segretamente lavorando al sostituto di Paredes sarebbe una sorpresa assoluta. Sky, sia lato Italia che lato Germania, continua a parlare di Casemiro per la Roma: secondo me ci andresti a perdere, per l’attuale valore dei due giocatori. L’attaccante? Ragazzi, ma gli altri spendono 40 milioni per Comuzzo, e tu non hai i soldi per prendere un altro centravanti? Se hai bisogno di un altro nove, devi per forza spendere…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Sulla Roma non ci sono notizie in entrata, solo in uscita, è una cosa tragica. Può darsi che lunedì sera avremo una grandissima delusione, e dovremo aggrapparci a Ranieri, che sta facendo grandissimi risultati. Paredes via? Una società seria starebbe trattando Ricci…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Col Napoli non farei turnover, ma ci sono certe esigenze: in Coppa Italia hai Mancini squalificato, e allora forse farei riposare Hummels domenica… Il lavoro di Ranieri fino a ora è da 10…ma vi ricordate dove stavamo? Per quanto riguarda fuori dal campo, sono deluso: per me qualche calciatore deve necessariamente arrivare, perchè numericamente sei corto…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Ieri abbiamo giocato benino e vinto, partita sotto controllo dal primo al 94esimo. Leggo già di rinnovare a Angelino e Shomurodov, ma questa ormai è la Roma… Paredes vuole andare via, questa è un squadra da rifare tutta… Se guardiamo la squadra nel suo complesso, ha fatto bene contro una squadra che era venuta qua per visitare il Papa…Ci serve la punta, e se va via Paredes pure un centrocampista. Ragazzi, se in questi tre giorni non ci sono i fuochi veri, allora vuol dire che Friedkin è un sola, e che Claudio c’è cascato…purtroppo è molto triste dirlo, specie dopo una partita vinta…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “L’affare Shomurodov al Venezia non era in discussione fino a ieri sera, non c’erano segnali di rottura. Secondo me bisogna interpretare un po’ le parole di Ranieri, non dobbiamo farci ingannare troppo…non è che un gol rocambolesco può cambiare le carte in tavola. Secondo me quello che davvero influisce è chi prendere, perchè per prendere Lucca servono i soldi… Io penso che questo mercato abbia aperto gli occhi anche a Ranieri sul direttore sportivo. Arrivati al 30 gennaio lui si chiede: “Ma sono sicuro di lasciar andare via Shomurodov? Perchè questo non so chi mi prende…“. Però secondo me Eldor resta in partenza…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Per prendere un attaccante che ti dia garanzie serve spendere bei soldi. Tu in estate hai fatto un investimento grosso per Dovbyk che tu devi proteggere…Ieri si mangia un gol clamoroso a porta vuota. Ma poi sembra un estraneo nella squadra…Fra l’altro hai Abraham che penso tornerà a Roma a giugno, e dovrai cercargli una sistemazione… Io sono tra quelli più morbidi con Ghisolfi, però ci dia un segnale di vita…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Ottime indicazioni dalla Roma ieri, anche se l’Eintracht era qualificato a me sembra che abbia giocato una partita vera. Ranieri ora dice che Shomurodov resta, e allora per questo mese abbiamo giocato… Turnover col Napoli? Penso di sì, Dybala ad esempio non può giocare tutte e tre le partite. Per la Roma la partita importante è quella di mercoledì, potresti regalarti altri due derby anche in Coppa Italia: sarebbe una cosa pazzesca giocare sei derby in stagione. La Roma nella partita secca se la gioca con chiunque, se scende col piede giusto dal letto è un osso in gola per tutti… Paredes? Questione sottovalutata, perchè lui vuole andare al Boca e vuole andare ora, a gennaio…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La squadra ieri era in controllo di un avversario statico e macchinoso, che non ti ha mai creato un problema. Io però sono preoccupato dal centravanti che non ti dà l’ida di crescita o inserimento nella squadra. Devi stare molto attento a chi vai a prendere, perchè Shomuriodov ha accettato quel ruolo, è molto disponibile e bravo per le necessità che hai… Se Dovbyk è quello di ieri e delle partite precedenti, qualche perplessità comincia ad affiorare, e la Roma deve fare un’attenta valutazione…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Col Napoli è una partita d’altri tempi, e la Roma deve prendere il meglio fatto in questi ultimi due mesi. Il Napoli va quasi sull’abbrivio di una gestione mentale che Conte è riuscito a dare, è entrato nella testa della squadra. E’ un gruppo compatto che non ha punti deboli…La Roma o si inventa una partita particolare, oppure il pari può essere il tredici al totocalcio…”

Redazione Giallorossi.net