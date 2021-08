Avanza Cunha se salta Abraham, l’Hertha Berlino chiede 30-35 milioni: le ultime

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Avanza Matehus Cunha come piano B della Roma per l’attacco. Il nome del centravanti brasiliano era spuntato ieri sera per bocca di Gianluca Di Marzio di Sky Sport, e ora trova conferme anche da Alessandro Austini de Il Tempo.

L’attaccante dell’Hertha Berlino, 22 anni, sta avanzando inesorabile nelle ultime ore come possibile alternativa a Abraham, che resta per il momento la prima scelta della Roma. Tiago Pinto incontrerà proprio in questi minuti l’attaccante del Chelsea, ma il gm sta lavorando anche alla pista che porta al brasiliano.

Attenzione però, perchè l’intrigo è più fitto di quanto si possa pensare: Cunha infatti è nel mirino dell’Atalanta, che dopo aver incassato il due di picche di Abraham, ora si è fiondata sull’attaccante brasiliano, grande protagonista alle ultime Olimpiadi con la maglia del Brasile.

L’Hertha Berlino ha già fissato il prezzo: per Cunha vuole 30-35 milioni. Il 22enne in carriera ha giocato prima con il Sion, finendo poi al Lipsia e quindi alla squadra di Berlino. Ora il suo futuro sembra essere in Italia: una tra Atalanta e Roma potrebbe diventare la sua prossima destinazione. Molto dipenderà dalla risposta che darà oggi Abraham ai giallorossi.

