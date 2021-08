Florenzi al Milan, la Roma non molla: senza obbligo di riscatto non se ne fa niente

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La trattativa che dovrebbe portare Alessandro Florenzi al Milan è ancora ben lontana dalla conclusione, nonostante le notizie trapelate nella giornata di ieri.

La Roma infatti non sembra affatto intenzionata ad accettare le condizioni poste dai rossoneri per l’acquisto del terzino giallorosso: il Milan ha infatti proposto un prestito con diritto di riscatto, formula che non piace a Tiago Pinto.

A Trigoria infatti c’è la ferma determinazione a non voler prendere in considerazione una cessione di Florenzi che non sia a titolo definitivo, e viene quindi preteso l’obbligo di riscatto a una cifra vicina ai 6 milioni di euro.

Trattativa dunque che si è arenata su questo particolare per niente banale. Seguiranno aggiornamenti.

Redazione Giallorossi.net