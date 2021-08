Pinto in Inghilterra anche per vendere: quattro giocatori verso la Premier

NOTIZIE ROMA CALCIOMERCATO – Il viaggio di Tiago Pinto a Londra non è unicamente finalizzato all’acquisto di Tammy Abraham. Il gm infatti proverà anche a cedere qualche calciatore giudicato non indispensabile da Mourinho.

L’edizione odierna de Il Messaggero (S. Carina), fa i nomi di quattro calciatori che Pinto starebbe trattando in Premier. Il primo è Robin Olsen, che sembrava essere ad un passo dal Lille: il portiere svedese interessa al West Ham e allo Sheffield United.

C’è poi Carles Perez in bilico: lo spagnolo ha ben figurato in precampionato, ma non è bastato a convincere del tutto Mourinho. Il Newcastle sembra interessato all’ex Barcellona, e la Roma è pronta a trattare.

Occhio a Diawara, che piace da tempo al Wolverhampton: il giocatore però non si era mostrato convinto di lasciare la Roma nelle scorse settimane. Sulla lista dei partenti in direzione Premier c’è infine Pedro, che Pinto sta cercando di piazzare in tutti i modi senza essere ancora riuscito a trovare una sistemazione adeguata allo spagnolo.

Fonte: Il Messaggero