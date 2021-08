Dzeko, l’addio alla Roma e il sì all’Inter: i retroscena dello strappo improvviso

AS ROMA NEWS – Edin Dzeko ha vissuto la sua prima giornata da calciatore dell’Inter, anche se il suo divorzio dalla Roma non è ancora ufficiale. Il bosniaco nel pomeriggio di ieri, scrive la Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna, ha fatto visita alla Pinetina, ha conosciuto Calhanoglu, mentre poi ci ha pensato Kolarov, fratello più che amico, a fare da Cicerone a lui e alla moglie.

Il bosniaco non ha potuto allenarsi per gli ultimi intoppi sull’asse Milano-Roma, ma il suo contratto da sei netti più bonus per le prossime due stagioni è già in cassaforte. Ai giallorossi andrà invece un bonus da 1,8-2 milioni in caso di qualificazione Champions dei nerazzurri. La sera Edin ha anche partecipato ad una cena di squadra, e sembra già essersi calato perfettamente nella nuova dimensione nerazzurra.

L’addio alla Roma è stato piuttosto improvviso: è stato lo stesso Dzeko a forzare la mano negli ultimi giorni, a spingere per il trasferimento a Milano nel più breve tempo possibile. I giallorossi, Mourinho in primis, lo hanno accontentato a prescindere dalla risoluzione dell’affare Abraham.

E così a Trigoria è stata autorizzata la partenza del calciatore nonostante l’affare con l’Inter non fosse stato ancora del tutto definito: la Roma ha deciso così, scrive Il Tempo, perchè Edin era considerato ormai un problema dopo lo strappo.

Fonti: Gazzetta dello Sport – Il Tempo