Se salta Abraham, Mou ha scelto Azmoun: lo Special One lo preferisce a Isak

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – All-in su Abraham, ma la Roma è costretta a prepararsi al possibile piano B. I nomi si sprecano: oltre ai soliti apparsi in questi giorni sui quotidiani, ieri sera per bocca di Gianluca Di Marzio sono spuntati anche quelli di Matheus Cunha, 23 anni, brasiliano dell’Herta Berlino e protagonista alle ultime Olimpiadi, e Rodrigo Muniz, 20 anni, anche lui brasiliano che però gioca nel Flamengo.

Non sembra dello stesso avviso la Gazzetta dello Sport (A. Pugliese), che insiste con forza sul nome di Sardar Azmoun: secondo il quotidiano sportivo milanese, è l’iraniano l’alternativa più concreta a Tammy Abraham. E questo per espressa volontà del nuovo allenatore giallorosso Josè Mourinho.

Lo Special One infatti lo preferirebbe perfino ad Alexander Isak, giovane ma lanciatissimo attaccante svedese della Real Sociedad che si è messo in evidenza nell’ultimo Europeo vinto dall’Italia. “Isak, nelle preferenze di Mourinho, è al di sotto dell’iraniano“, scrive oggi la Gazzetta dello Sport.

Pinto ha in programma un incontro con Fali Ramadani, che non è più l’agente di Azmoun, ma ha la procura per vendere il calciatore all’estero, racconta il giornale. Un particolare che avvicinerebbe non poco l’attaccante dello Zenit alla Roma nel caso in cui Abraham declinasse la proposta dei giallorossi.