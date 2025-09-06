Bailey-Tsimikas, c’è una Roma tutta da scoprire

Non è ancora vera Roma, ce n’è tanta da scoprire, scrive oggi Il Tempo (L. Pes). Soltanto sedici i calciatori utilizzati da Gasperini nelle prime due gare. Con l’Europa League le rotazioni aumenteranno e tanti “nuovi” protagonisti sono pronti a prendersi la scena: Bailey, Tsimikas, Ziolkowski, Ghilardi ed El Aynaoui.
Tra i più attesi l’attaccante giamaicano arrivato dall’Aston Villa, fermo per una lesione al retto femorale fino a fine mese. Nel mirino la trasferta europea di Nizza, ma anche la gara col Verona. In assenza di un esterno sinistro, l’ala mancina è la prima scelta al fianco di Soulé e dietro Dybala. La coppia di argentini ha dato buone risposte e Gasperini potrebbe lanciarli titolari col Torino.
Bailey, con rapidità e strappi, può regalare profondità alla squadra. Anche il greco Tsimikas, in prestito dal Liverpool, vuole mettere in difficoltà le scelte di Gasp per la corsia di sinistra dove c’è Angelino. L’esperienza in Premier consente al nazionale ellenico di giocarsi le sue carte in giallorosso anche da quinto di centrocampo.
Poi ci sono Ziolkowski e Ghilardi, giovani di prospettiva che daranno il cambio ai più esperti. El Aynaoui è stato tra i più positivi nel pre-campionato ma non ha mai iniziato da titolare; può spaziare tra mediana e trequarti e avrà più opportunità fino alla Coppa d’Africa. Sempre tra centrocampo e trequarti proverà a inserirsi Pellegrini, tornato dal lungo stop e in partenza a gennaio.
La lista di giocatori è ampia e dopo la sosta si vedrà la vera Roma. Intanto la squadra tornerà in campo martedì dopo tre giorni di riposo per preparare la gara di domenica all’Olimpico contro il Torino.
Fonte: Il Tempo
ben vengano questi inserimenti, certo bisogna provare, comunque alla fine tutti avranno giocato perché ce bisogno di tutti
La differenza rispetto allo scorso anno potrà farla proprio la panchina. Se Gasp riesce ad inserire bene questi nuovi acquisti senza che scenda il livello delle prestazioni della squadra allora potremo essere competitivi.
A ben guardare forse siamo la squadra di serie a con una delle panchine migliori.
Del resto, con i ritmi imposti dal gioco di Gasp, dopo un’ora di gioco devi cambiare esterni e punte.
Molti hanno fatto qualche allenamento altre nemmeno uno. Il campionato è appena iniziato e c’è la sosta nazionali. Non è corretto scrivere che si vedrà la vera Roma dopo la sosta. È palese che ci vorrà molto più tempo.
Sono convinto che siamo competitivi grazie al nostro fuoriclasse Gasperini.
Più di una voce nel sito dice che questa Roma si è indebolita rispetto allo scorso anno. Per me questa Roma è molto più forte, se poi a gennaio becchiamo l’esterno sinistro allora sarà decisamente una squadra al completo. Ma è il Gasp che fa tutta la differenza del mondo, e un silente Ranieri che lavora all’nterno di Trigoria che impedisce nefandezze. Abbiamo i ricambi necessari per affrontare tutto e uno spirito positivo che per la prima volta dopo tanti anni vede affiatamento tra la squadra, l’allenatore e i tifosi. Anche se non avevo fiducia in Ringhio, ieri ho finalmente visto una bella Italia (per quanto non riesca proprio ad appassionarmi alla Nazionale, preferisco vedere Roma Vs Roma City che una partita Internazionale), quanto conta l’allenatore! Frs
la Roma ha pescato bene in premier League, però adesso sarà il campo a parlare
io non vedo grandi flop per questa stagione, tra l’altro hanno fatto tutti la preparazione, chi con Gasperini, chi dalla squadra da cui è venuto. L’ unico è pellegrini a non aver fatto la preparazione
Il Greco è un bel giocatore.
Quando ho letto “Bailey, rapidità e strappi” ho avuto un brivido
Bailey Tsimikas Ferguson sono ottimi innesti dall’ Premier League. Magari se a gennaio arrivasse pure Trossard…
Certo i nuovi che hanno giocato poco o niente (EA, Ghilardi, Ziolkowski, Bailey e Tsimikas) dovranno dimostrare di poter valere i titolari, ma io mi aspetto molto anche dai giocatori con le valigie in mano.
Sono sicuro che Dobvik avrà un rendimento pari o superiore a quello dello scorso anno. Non sa fare ancora i movimenti che piacciono al Gasp, ma tecnicamente non è scarso, non è certo un caso disperato come Abraham.
Baldanzi avrà le sue chance perché è un ragazzo umile e volenteroso al quale madre natura non ha concesso un fisico dirompente ma in quanto a tecnica è inferiore a pochi nella rosa.
Infine Lorenzo, quello che al momento sembra un corpo estraneo.
Credo che il giocatore potrà fare una stagione positiva. Potrebbe innanzitutto approfittare della mancanza dell’esterno sinistro e di un reparto di centrocampo ridotto all’osso per trovare minuti in campo e ritagliarsi un ruolo, anche da subentrante.
In fondo conviene anche a lui fare una buona stagione, se vorrà trovare una squadra a gennaio o la prossima estate e se vorrà mettere Gattuso in difficoltà per le convocazioni.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.