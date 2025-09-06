Bailey-Tsimikas, c’è una Roma tutta da scoprire

Non è ancora vera Roma, ce n’è tanta da scoprire, scrive oggi Il Tempo (L. Pes). Soltanto sedici i calciatori utilizzati da Gasperini nelle prime due gare. Con l’Europa League le rotazioni aumenteranno e tanti “nuovi” protagonisti sono pronti a prendersi la scena: Bailey, Tsimikas, Ziolkowski, Ghilardi ed El Aynaoui.

Tra i più attesi l’attaccante giamaicano arrivato dall’Aston Villa, fermo per una lesione al retto femorale fino a fine mese. Nel mirino la trasferta europea di Nizza, ma anche la gara col Verona. In assenza di un esterno sinistro, l’ala mancina è la prima scelta al fianco di Soulé e dietro Dybala. La coppia di argentini ha dato buone risposte e Gasperini potrebbe lanciarli titolari col Torino.

Bailey, con rapidità e strappi, può regalare profondità alla squadra. Anche il greco Tsimikas, in prestito dal Liverpool, vuole mettere in difficoltà le scelte di Gasp per la corsia di sinistra dove c’è Angelino. L’esperienza in Premier consente al nazionale ellenico di giocarsi le sue carte in giallorosso anche da quinto di centrocampo.

Poi ci sono Ziolkowski e Ghilardi, giovani di prospettiva che daranno il cambio ai più esperti. El Aynaoui è stato tra i più positivi nel pre-campionato ma non ha mai iniziato da titolare; può spaziare tra mediana e trequarti e avrà più opportunità fino alla Coppa d’Africa. Sempre tra centrocampo e trequarti proverà a inserirsi Pellegrini, tornato dal lungo stop e in partenza a gennaio.

La lista di giocatori è ampia e dopo la sosta si vedrà la vera Roma. Intanto la squadra tornerà in campo martedì dopo tre giorni di riposo per preparare la gara di domenica all’Olimpico contro il Torino.

Fonte: Il Tempo