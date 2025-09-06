Maicon: “La Roma ha fatto un colpo, Wesley è veramente forte. Con Gasperini tornerà in Champions”

1
6

Maicon è tornato a parlare di Roma. L’ex terzino brasiliano, in giallorosso dal 2013 al 2016, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport nella quale si è soffermato anche sul nuovo progetto e su Wesley.

“Hanno fatto un bel colpo. Wesley è veramente bravo, ha tanta corsa e qualità”. Queste le prime parole del brasiliano che poi conclude parlando anche dei possibili obiettivi con Gasperini in panchina: “Può far molto bene con Gasperini, il cui arrivo sono convinto porterà la Roma in Champions.

Maicon, nelle tre stagioni in giallorosso, ha giocato 6 partite nella massima competizione Uefa realizzando anche un gol contro il CSKA Mosca nel settembre del 2014.

Fonte: Tuttosport

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedenteRoma e Lazio mondi diversi. Gasp avanti con i giovani, Sarri punta sull’esperienza

1 commento

  2. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome