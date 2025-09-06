Maicon: “La Roma ha fatto un colpo, Wesley è veramente forte. Con Gasperini tornerà in Champions”

Maicon è tornato a parlare di Roma. L’ex terzino brasiliano, in giallorosso dal 2013 al 2016, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport nella quale si è soffermato anche sul nuovo progetto e su Wesley.

“Hanno fatto un bel colpo. Wesley è veramente bravo, ha tanta corsa e qualità”. Queste le prime parole del brasiliano che poi conclude parlando anche dei possibili obiettivi con Gasperini in panchina: “Può far molto bene con Gasperini, il cui arrivo sono convinto porterà la Roma in Champions“.

Maicon, nelle tre stagioni in giallorosso, ha giocato 6 partite nella massima competizione Uefa realizzando anche un gol contro il CSKA Mosca nel settembre del 2014.

Fonte: Tuttosport