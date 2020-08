Balbo: “Cattivo, forte, gran sinistro: Milik è un animale d’area di rigore”

AS ROMA NOTIZIE – Abel Balbo è uno che di attaccanti se ne intende. L’ex centravanti della Roma è ospite oggi del Corriere dello Sport per parlare di Dzeko e Milik, due giocatori che stanno facendo discutere molto nella Capitale. Questo il pensiero del’argentino:

Balbo, lei chi preferisce tra Dzeko e Milik?

Fare comparazioni è sempre antipatico. E poi hanno caratteristiche ed età differenti. Dzeko gioca a meraviglia con la squadra e qui ha sfondato il muro dei 100 gol. La sua storia parla da sola. Milik lo conosciamo altrettanto bene: lui è più un animale d’area di rigore. Credo che l’incastro degli attaccanti dipenda della volontà dei singoli. Se Dzeko volesse andare via il polacco sarebbe un ottimo sostituto. Se Dzeko volesse restare… beh tanto meglio.

Come giudica le qualità del polacco?

Vede la porta come pochi in Serie A. Ha la cattiveria giusta, è forte fisicamente, bravo tecnicamente e con un mancino impressionante. E poi calcia molto bene le punizione. Sicuramente è un attaccante di alto livello. Uno da Roma.

Fonte: Corriere dello Sport