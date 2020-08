Roma, via al piano di dismissioni presentato da Fienga ai Friedkin

ULTIME NEWS AS ROMA – Lentamente ma inesorabilmente, la Roma inizia a mettere in atto il piano di dismissioni che Fienga ha presentato a Friedkin nella riunione andata in scena a Londra dopo il closing, racconta oggi Il Messaggero (S. Carina).

I primi ad essere stati ceduti sono stati Defrel e Gonalons. I prossimi saranno Kolarov, Dzeko, Santon, Schick, Jesus, Florenzi e Olsen. L’obiettivo (non dichiarato) del management giallorosso è quello di iniziare a scalfire la montagna dei 100 milioni di plusvalenze da effettuare entro giugno 2021 e allo stesso tempo abbassare il monte ingaggi di almeno il 20% (per intenderci dai 140 milioni attuali a 115).

Se per Kolarov la strada è ormai spianata per un suo passaggio all’Inter (1 milione nelle casse di Trigoria), ci vorrà ancora qualche giorno per Dzeko. Il Ceo lavora anche alla cessione di Schick. Il Lipsia è fermo a 20 milioni, il Bayer Leverkusen, in procinto di vendere Volland, è pronto al sorpasso offrendone 22. Si tratta invece tra Atalanta e Florenzi. Per Olsen è tutto fermo. Il Celtic lo ha chiesto in prestito ma vuole che a Trigoria contribuiscano allo stipendio: situazione destinata a sbloccarsi negli ultimi giorni di mercato.

Sono intanto ore di riflessione anche per Kluivert, poco convinto dalla destinazione Benevento, propostagli dal manager Raiola. L’idea dell’agente è chiara: farlo giocare per un campionato intero (Roma disposta a pagare dei premi a salire a seconda delle presenze), rivalutarlo e poi cederlo – garantendo un’ottima plusvalenza – tra un anno.

Fonte: Il Messaggero