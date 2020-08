Juan Jesus saluta la Roma: è fatta col Genoa

ULTIME NEWS AS ROMA – Altra cessione in arrivo in casa Roma. Si tratta di Juan Jesus che, stando a quanto riferisce in questi minuti il portale “Gazzetta.it“, andrà al Genoa.

Il difensore brasiliano, scrive il sito del quotidiano sportivo, lascia la Roma dopo quattro anni in giallorosso: è fatta con il club ligure. Resta ancora da chiarire le modalità e le cifre dell’affare.

Juan Jesus, 29 anni, non aveva trovato più spazio con Fonseca. Il suo nome era stato accostato a varie squadre senza però che l’affare si concretizzare. Ora però sembra davvero fatta: il brasiliano saluta Trigoria, proseguirà la sua carriera al Genoa. La Roma si libera di un altro giocatore in esubero.

Fonte: Gazzetta.it