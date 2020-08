Fienga ha bisogno subito del nuovo ds: si avvicina Rangnick

NOTIZIE AS ROMA – Il nuovo direttore sportivo in casa Roma potrebbe arrivare prima della fine del mercato. Stando a quanto racconta l’edizione odierna de Il Messaggero (U. Trani) Fienga si sta rendendo conto di aver bisogno di mettersi al fianco lo specialista che il club giallorosso non ha più dal giorno del licenziamento di Petrachi.

Il ceo avrebbe anche aspettato la chiusura del mercato, il prossimo 5 ottobre, per scegliere il preferito, e quindi lo juventino Fabio Paratici. O l’alternativa Ausilio. Ma visto che nè il ds della Juve nè quello dell’Inter hanno dato la disponibilità, ecco che dal profilo italiano è possibile spostarsi su quello straniero.

Il nome che ultimamente sta circolando con maggior insistenza è quello di Ralf Rangnick che si è dimesso lo scorso 20 luglio da responsabile dello sport e dello sviluppo calcistico del gruppo Red Bull. La Roma, aggiunge la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini), lo ha inserito nella lista dei candidati stranieri al ruolo di primo direttore sportivo dell’era Friedkin.

Ma parlare di Rangnick come semplice ds sembra assai riduttivo, visto che i 36 anni nel calcio lo fanno un dirigente che in pratica risponde solo alla proprietà. Lui stesso in una recente intervista si è definito un “trainager“, una via di mezzo tra un trainer e un manager.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport