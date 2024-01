Baldanzi-gol, l’Empoli ferma la Juventus allo Stadium (1-1)

NOTIZIE AS ROMA – Un bel gol di Tommaso Baldanzi, subentrato dalla panchina, permette all’Empoli di compiere un mezzo miracolo all’Allianz Stadium.

I toscani fermano la Juventus sull’1 a 1, un risultato d’oro per gli ospiti in chiave salvezza. Passo falso pesante per i bianconeri, che falliscono l’allungo sull’Inter in classifica.

Il match è stato condizionato dall’espulsione di Milik dopo appena 18 minuti per un intervento da rosso su Cerri segnalato dal VAR. I bianconeri erano riusciti lo stesso a sbloccare il match grazie a un gol di Vlahovic a inizio ripresa.

Poi però l’ingresso in campo di Baldanzi è stato decisivo per i toscani: dopo appena 14 minuti dal suo ingresso in campo, l’attaccante, corteggiato dalla Roma in questi giorni di mercato, ha mandato la palla all’angolino con un gran destro trovando il gol dell’1 a 1 finale.

Giallorossi.net – T. De Cortis