BALDANZI: “Dobbiamo credere alle idee del mister. Capiamo la contestazione della Sud. Soulè? E fortissimo” (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tommaso Baldanzi parla in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Dinamo Kiev, terza giornata della fase uno dell’Europa League.

Queste le parole del trequartista giallorosso sul momento vissuto dalla squadra e sull’impegno contro gli ucraini di domani sera:

Come ti senti fisicamente? Come l’avete preparata questa partita?

“Mi sento bene sia fisicamente che mentalmente. La Dinamo è una squadra forte, sarà difficile ma ci teniamo a prendere i primi 3 punti in Europa”.

Il periodo della primavera dello scorso anno ti è servito per inserirti. Pensi che questo tempo possa servire ora anche a Soulé?

“Se passi da una squadra di più bassa classifica a una di più alta ti serve un periodo di adattamento. Soulé secondo me è fortissimo, si sta inserendo pian piano. Può fare benissimo”.

Siete tre mancini sulla trequarti. Come caratteristiche, preferisci giocare a piede invertito?

“Ho giocato poche volte a sinistra ma mi trovo bene in entrambe le posizioni”.

Come state vivendo la contestazione allo stadio?

“Noi pensiamo solo a giocare bene. Capiamo la Curva, non è un momento perfetto, dobbiamo cercare di riportarli dalla nostra parte con le prestazioni”.

Che tipo di estate è stata per te? Avevi iniziato anche da mezzala, ti ha aiutato come crescita?

“Sì, sono giovane, in una grande squadre devi poter ricoprire più ruoli se c’è bisogno, mi ha aiutato nella fase difensiva”.





TOMMASO BALDANZI A SKY SPORT

Spalletti ha detto che tra i giovani il più pronto per la Nazionale sei tu

“Parole che fanno piacere, sono contento, sono partito bene, sto lavorando bene, spero di fare sempre meglio”.

Cosa vi dite con Pisilli?

“Siamo molto amici, stiamo molto insieme, sono felice abbia esordito in Nazionale A”

Non siete partiti benissimo in Europa…

“Potevamo fare meglio in Svezia. Domani sarà importante perché ci servono i tre punti, vogliamo fare una bella partita”.

Cosa è cambiato tra De Rossi e Juric?

“Ognuno ha le sue idee, Juric ha un gioco più aggressivo e dobbiamo credere alle idee del mister e si vede in allenamento. Come prestazione stiamo già facendo bene, dobbiamo fare punti”.

Come state affrontando i cali di attenzione che avete in partita?

“La cosa migliore è allenarsi forte, stiamo lavorando per mantenere l’attenzione per 90 minuti. Domenica abbiamo fatto una bella partita contro la squadra più forte della A, e poi abbiamo fatto degli errori”.

