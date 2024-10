JURIC: “A questa Roma manca del tutto la mentalità vincente. Cercare scuse è da deboli, da domani mi aspetto altro dalla squadra” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Mister Ivan Juric interviene in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Dinamo Kiev, terza giornata della fase uno dell’Europa League.

Queste le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso sulla partita di domani contro gli ucraini, sulla condizione della squadra e sulle voci che lo vedono in bilico:

Che tipo di rotazioni prevede? Sarà turnover massiccio? Dovbyk riposerà?

“Non ho ancora deciso, Mancini non ha concluso l’allenamento per un attacco febbrile. Qualche cambio lo farà, turnover non massiccio, ma un po’ sì”.

Questa Roma non sembra aver preso il tratto distintivo della cattiveria. E’ cattiva come la vorrebbe?

“A metà, in tutta sincerità. In questo momento non abbiamo mentalità vincente. Abbiamo vinto tre partite nelle ultime sei, non c’è mentalità vincente da Roma e nemmeno da squadra inferiore. Noi qua abbiamo tutto per lavorare bene, c’è il mondo per farlo, dal mio punto di vista la mentalità non è vincente. Bisogna cambiare registro. Fare un punto ed essere contenti non va bene, da domani mi aspetto qualcosa di superiore. Ci vuole carattere per uscire, da domani da domenica mi aspetto altro, non è più accettabile dominare ma non vincere”.

La depressione nello spogliatoio è un problema per lei?

“La squadra ha fatto tante cose belle e giuste a Monza, ma anche Bilbao, e sono contento e vedo crescita. Vedo anche lui (Baldanzi, ndr) che va come un treno. Ma non siamo quello che dovrebbe essere la Roma, vincere le partite. Bisogna cambiare completamente mentalità, i risultati non sono sufficienti. Non do scuse, serve reagire. Ora bisogna spingere, la squadra deve dimostrare di che pasta è fatta”.

Hermoso? Angelino lo vede più centrale che terzino?

“Hermoso è in ottima condizione, mi piace molto in quel ruolo. Angelino nella mia visione di quinto preferisco uno che dribbla, mentre Angelino è uno più di piede e di visione. E’ una scelta tecnica”.

Hummels e Le Fee giocheranno titolari?

“Ci sto pensando, ancora devo decidere. Abbiamo bisogno di Hummels, dobbiamo decidere quando è il momento giusto, ma ci sto pensando seriamente”.

Si parla di possibile ultima spiaggia tra domani e domenica, le manca un po’ di protezione a livello societario?

“A me non manca niente, ho un ds con cui parlo di tutto e sento la sua fiducia. A me come persona non manca niente per lavorare bene. Possiamo attaccarci alle scuse, ma è da deboli. Noi qua dobbiamo arrivare alla partita e mangiarli, il resto è da deboli. Qua l’organizzazione è top, e bisogna vincere le partite. Tra me e Daniele abbiamo vinto solo tre partite in 17 partite, vuol dire che ci sono problemi di mentalità perchè i giocatori ci sono. Io da domani voglio vedere altro, non come gioco, ma io il gol come quello di Monza non l’ho mai preso. Da domani voglio altra cattiveria, anche giocando meno bene. Va cambiata completamente la mentalità che c’è in questo momento”.

C’è una priorità tra campionato e coppa, anche in base alle scelte che sta facendo?

“No, per me domani non è importante, ma di più. La società vuole andare in Champions. Per me le coppe possono darci grandi gioie. Baldanzi che domani gioca non è turnover. Tutto è importante, ma l’obiettivo primario è la Champions League”.

Come si allena la mentalità della squadra?

“Per me a livello di gioco, abbiamo fatti grandi passi. La mentalità si allena durante gli allenamenti, è la che cresci, che diventi tosto, duro, che non cali. Secondo me è il lavoro quotidiano, e affrontare la partita in un certo modo. Se in un mese alzano il livello, il corpo e la mente si abituano. E noi non ci siamo ancora”.

E’ soddisfatto della coppia Cristante-Konè o serve più dinamismo?

“Certe cose buone, ma si può fare molto meglio. Abbiamo tanti giocatori in quella zona, proveremo altre varianti. Non ci sono posti fissi, specie quando le cose non vanno. Per me sono tutti uguali, possono giocare tutti”.

A Roma spesso si parla della mentalità vincente. Ma pesa di più questo, o semplicemente certi giocatori non stanno dando quello che dovrebbero dare?

“Noi in questo momento siamo in debito, questo significa che mentalmente non siamo pronti. Secondo me questa squadra crescerà, e ha una grande occasione, unica: in una situazione di totale merda, possono risalire, ma devono avere una fame allucinante per ribaltare tutto. Ti capita poche volte di essere fischiati e poter ribaltare, devono prenderla come la sfida più bella che c’è. Per ribaltarla devono diventare bestie…”





IVAN JURIC A SKY SPORT

A che punto è la mentalità di questa squadra?

“Da quando sono arrivato e anche con Daniele la squadra ha giocato tante gare buone, però quando devi vincere pareggi e quando devi pareggiare perdi, significa che, come mentalità, non stiamo messi bene. Dobbiamo smettere di essere soddisfatti delle prestazioni. Mi aspetto un’altra rabbia per ribaltare una situazione che, già dallo scorso anno, è difficile”.

Qual è il salto in più da fare?

“Ci sono cose che mi hanno dato fastidio, come il gol contro l’Athletic, contro il Monza ma anche contro l’Inter. Come impegno, stiamo messi bene, bisogna mettere però più cattiveria, come il fatto di tirare tanto e segnare poco. Serve cattiveria”.

Ghisolfi?

“Ho trovato una persona perbene, come tutti qui, ci sta aiutando, è molto presente”.

Come sarà gestito Dybala? Hummels?

“Su Hummels ci stiamo pensando. Dybala non giocherà dall’inizio ma voglio sottolineare la sua prestazione contro l’Inter, esemplare, anche troppo in alcune situazioni, è un esempio. Ha fatto una gran prestazione fisicamente, sono felice, ora bisogna essere intelligenti e farlo giocare il giusto”.

In cosa ha fatto più fatica per ora?

“La Roma arrivata da una striscia brutta di risultati, in 6 partite 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte e potevano essere risultati diversi, siamo mancati nei momenti decisivi. Evidentemente, certe cose non vanno bene, serve più concentrazione, fame, essere più furbi, allenamenti ad alta intensità per lavorare sulla testa. Come organizzazione, modo di difendere e attaccare vedo cose positive ma manca questo aspetto fondamentale. Quando giochi bene, devi vincere, quando devi pareggiare pareggi. Sicuramente se devi vincere non puoi perdere, non è accettabile”.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!