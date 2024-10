Fiorentina, lesione del bicipite femorale della coscia destra per Gudmundsson: salta la Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Raffaele Palladino perde un big in vista della partita di domenica fra Roma e Fiorentina. Come riportato dal club viola sul proprio sito ufficiale, infatti, Albert Gudmundsson ha rimediato una lesione del bicipite femorale e salterà quindi la gara contro gli uomini di Juric. Ecco la nota:

“ACF Fiorentina comunica che, nella mattinata di oggi, il calciatore Albert Gudmundsson è stato sottoposto ad accertamenti radiologici per valutare l’entità dell’infortunio occorso durante la gara con il Lecce di domenica 20 ottobre.

Gli esami diagnostici effettuati hanno evidenziato una lesione di I/II grado a carico della giunzione mio-tendinea del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico stabilito dallo staff sanitario viola”.