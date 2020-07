Baldini alza il prezzo per Under, bloccata la cessione al Napoli. E ora aspetta offerte dalla Premier

CALCIOMERCATO AS ROMA – L’ottimismo era alto, ieri in giornata era attesa la fumata bianca, e invece Cengiz Under al Napoli non era ancora cosa fatta e questo perchè c’è stato l’intervento di Franco Baldini. A riferirlo è l’edizione odierna de “La Repubblica”.

Il consulente di Pallotta che è tornato di fatto ds della Roma dopo il licenziamento di Petrachi, è convinto di poter strappare un prezzo migliore dei 30 milioni che gli azzurri di De Laurentiis farebbero recapitare anche a rate.

Per questo motivo la cessione di Under al club campano è per il momento bloccata, con Baldini che adesso attende nuove offerte, magari dall’Inghilterra, che facciano lievitare il prezzo del turco.

