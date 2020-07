Roma-Udinese 0-2, le pagelle dei quotidiani: Perotti da 2 in pagella, Fonseca senza più scuse

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Queste le pagelle dei principali quotidiani oggi in edicola ai giocatori della Roma che ieri hanno perso contro l’Udinese per 2 a 0. Voti impietosi un po’ per tutti, a salvarsi solo Mirante e Carles Perez.

Il peggiore in campo è Diego Perotti, che incassa addirittura un 2 in pagella da “Il Messaggero”. Malissimo anche Bruno Peres e Fazio che fanno incetta di 4. Così così Under che passa dal 5 de Il Tempo al 6 di Gazzetta e Corriere dello Sport. Non si salva invece Fonseca: per il tecnico portoghese arrivano diversi 3 in pagella per le scelte fatte ieri.

IL TEMPO

Mirante 6, Bruno Peres 4 (18’ st Zappacosta 5), Smalling 5, Fazio 4 (27’ Ibanez 4), Kolarov 4,5, Cristante 4,5, Diawara 4,5 (18’ st Villar 4,5), Perez 6, Perotti 3, Under 5 (1’ st Mkhitaryan 4,5), Kalinic 4 (27’ Dzeko 5). All. Fonseca 4

IL MESSAGGERO

Mirante 6; Peres 4 (18’ st Zappacosta 5), Smalling 5, Fazio 4 (27’ st Ibanez 5), Kolarov 4,5; Diawara 4,5 (18’ st Villar 5), Cristante 4,5; Perez 6, Perotti 2, Under 5,5 (1’ st Mkhitaryan 5); Kalinic 4 (27’ st Dzeko 5). All.: Fonseca 3.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Mirante 6, Bruno Peres 5 (18’ st Zappacosta 5,5), Smalling 6, Fazio 4,5 (27’ Ibanez 5), Kolarov 4,5, Cristante 5, Diawara 5 (18’ st Villar 5), Perez 6,5 , Perotti 4, Under 6 (1’ st Mkhitaryan 5), Kalinic 4 (27’ Dzeko 5,5).

All. Fonseca 3

LA REPUBBLICA

Mirante 6,5, Bruno Peres 4 (18’ st Zappacosta 5), Smalling 5, Fazio 4 (27’ Ibanez 4), Kolarov 5, Cristante 5,5, Diawara 5 (18’ st Villar 5), Perez 6, Perotti 3, Under 5 (1’ st Mkhitaryan 5), Kalinic 4,5 (27’ Dzeko s.v.). All. Fonseca 3

CORRIERE DELLO SPORT

Mirante 6, Bruno Peres 4 (18’ st Zappacosta 5,5), Smalling 5,5, Fazio 4 (27’ Ibanez 4), Kolarov 5, Cristante 5,5, Diawara 5,5 (18’ st Villar 5,5), Perez 6, Perotti 4, Under 6 (1’ st Mkhitaryan 5,5), Kalinic 4 (27’ Dzeko s.v.). All. Fonseca 4

LEGGO

Mirante 6,5, Bruno Peres 3 (18’ st Zappacosta 5,5), Smalling 5,5, Fazio 4 (27’ Ibanez 5), Kolarov 4,5, Cristante 5, Diawara 4,5 (18’ st Villar 5,5), Perez 5,5, Perotti 2, Under 6 (1’ st Mkhitaryan 5), Kalinic 4 (27’ Dzeko 5,5).

All. Fonseca 3

CORRIERE DELLA SERA

Mirante 6,5 Bruno Peres 4 (18’ st Zappacosta 5), Smalling 5,5, Fazio 5 (27’ Ibanez 4), Kolarov 4,5, Cristante 5, Diawara 5 (18’ st Villar 5,5), Perez 5,5, Perotti 3, Under 6 (1’ st Mkhitaryan 5), Kalinic 4 (27’ Dzeko 5,5). All. Fonseca 4