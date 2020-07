Disastro Roma. Il Messaggero: “Fonseca principale responsabile”, Leggo: “Figuraccia storica”, Gazzetta: “La speranza è che Friedkin non abbia visto la partita”

AS ROMA NEWS ULTIME – La batosta rimediata ieri sera contro l’Udinese scatena una reazione durissima sui giornali oggi in edicola. Il Messaggero titola: “Disastro Fonseca, Pallotta si infuria“, e nell’articolo a firma Stefano Carina si parla di una squadra che ha non risponde alle sollecitazioni del tecnico, apparsa dall’inizio sulle gambe, con la testa altrove, sciatta nelle scelte e nell’atteggiamento in campo.

E anche l’allenatore, prosegue Il Messaggero, non può essere esente da critiche. Il tecnico ci ha messo ancora una volta del suo per peggiorare le cose: panchina per Dzeko e spazio a Kalinic, non pervenuto. Ma le sorprese non sono finite qui: dentro anche Under a sinistra (alla vigilia definito fuori forma) e Perotti trequartista. Nell’articolo di Ugo Trani Fonseca viene definito “il principale responsabile” avendo sottovalutato l’involuzione della squadra.

Leggo (F. Balzani) invece parla di “figuraccia storica” vista ieri all’Olimpico che però non è figlia del caso visto che la decrescita della squadra è evidente da quando è iniziato questo maledetto 2020. La squadra viene descritta come “impresentabile” e l’allenatore da gennaio ha accumulato 8 sconfitte stagionali subendo gol 13 volte su 14. Una media da Spal, e quindi da zona retrocessione.

Sulla stessa linea anche la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) che oggi titola: “Incubo Roma: è addio al quarto posto“, con la squadra che non ha ascoltato l’appello di Fonseca e così i titoli di coda sembrano essere scesi all’Olimpico, con la speranza che dagli Usa i possibili investitori, Friedkin e non solo, non abbiano visto la partita.

Fonti: Il Messaggero / Leggo / Gazzetta dello Sport