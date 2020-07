Baldini prova a chiudere per Smalling e studia il colpo Godfrey

AS ROMA CALCIOMERCATO – Franco Baldini prova a chiudere per Chris Smalling: l’offerta al Manchester United è di tre milioni di euro per il prestito oneroso, con obbligo di riscatto fissato a 15 al termine della prossima stagione calcistica, quando Smalling avrà quasi 32 anni. Lo scrive il Corriere della Sera oggi in edicola (G. Piacentini).

Lo United chiede 25 milioni e per ora non ha dato l’ok per far disputare l’Europa League a Smalling. Un intermediario sta cercando di limare le differenze, perché di tempo ne rimane poco.Confermati Mancini e Ibanez – con Cetin, Fazio e Juan Jesus in uscita – un altro centrale dovrebbe arrivare sempre dall’Inghilterra.

Baldini sta studiando diversi profili, compreso quello di Ben Godfrey, 22 anni, difensore del Norwich: piace anche al Milan, ma è valutato oltre 20 milioni di euro.

Fonte: Corriere della Sera