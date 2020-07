Under si è promesso al Napoli, ma la Roma alza il prezzo: è scontro

AS ROMA NOTIZIE – Roma e Napoli al lavoro per trovare una soluzione all’affare Cengiz Under. Il calciatore infatti, scrive oggi “Il Tempo” (A. Austini), si è già promesso al Napoli e lo dimostrato anche i sorrisi e i saluti del turco in compagnia di Insigne e Manolas al termine della gara persa dai giallorossi qualche giorno fa.

De Laurentiis vorrebbe inserire un giocatore nello scambio per realizzare a sua volta una plusvalenza: si era pensato a Milik, che però ha altre offerte e al momento non considera l’opzione Roma. A questo punto bisognerà mettersi d’accordo sul prezzo «secco» di Under.

Giuntoli, direttore sportivo dei partenopei, offre circa 25 milioni, ma da Londra Baldini ha alzato la posta e ne è nato uno scontro. Tutto fermo dunque, Under resta sul mercato ma l’accordo con il Napoli è ancora lontano dall’essere raggiunto.

Fonte: Il Tempo