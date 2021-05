Ballottaggio Darboe-Villar, un dubbio in attacco: le probabili formazioni di Spezia-Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Paulo Fonseca all’ultima da allenatore della Roma oggi contro lo Spezia. Il tecnico portoghese ha ancora un obiettivo, seppur minimo, da raggiungere: il settimo posto che vale la qualificazione alla prossima Conference League.

Per farlo dovrebbe bastare anche un pareggio, compito non impossibile anche considerando che i liguri non hanno niente da chiedere a questo campionato, avendo già raggiunto la matematica salvezza.

In casa Roma ci sono ancora un paio di rebus di formazione che verranno sciolti solo a pochi minuti dal fischio d’inizio, previsto per le 20:45: il primo è a centrocampo, con Darboe e Villar che si contendono una maglia accanto a Cristante. Il gambiano non è al meglio, e Fonseca potrebbe preferirgli lo spagnolo. L’altro dubbio è in attacco: anche qui i giornali si dividono tra chi punta su Edin Dzeko, leggermente favorito, e Borja Mayoral.

Questa dunque la probabile formazione: Fuzato, Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Peres, Cristante, Villar, El Shaarawy, Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.