Roma a caccia della Conference League: può valere 20 milioni

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La possibilità di qualificarsi alla prima edizione della Conference League non accende certo la fantasia dei tifosi della Roma, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini), ma interessa alla proprietà americana.

Mancare anche il settimo posto in classifica aprirebbe scenari piuttosto negativi per il club capitolino, soprattutto per la questione economica: due giorni fa, infatti, la Uefa ha inviato ai club le somme a disposizione della manifestazione, che sono risultate più alte del previsto.

Un’eventuale qualificazione ai quarti o in semifinale varrebbe alle casse giallorosse circa 15 milioni, che diventerebbero 20 in caso di finale, incassi da botteghino esclusi.

Fonte: Gazzetta dello Sport