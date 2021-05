Capello: “Sono un fan di Mourinho, ma stavolta è finito in una bottega molto difficile. Gli faccio tanti auguri…”

NOTIZIE ROMA CALCIO – Fabio Capello torna a parlare della Roma, intervistato dalle colonne del Corriere dello Sport oggi in edicola. Per l’ex allenatore dei giallorossi, c’è sicuramente la sua vecchia squadra tra le delusioni maggiori del campionato.

“Chi mi ha deluso di più quest’anno? Le due romane. La Lazio ha una buonissima squadra ma ha avuto un percorso altalenante. Più o meno lo stesso vale per la Roma. Sono due squadre di alto livello e i giallorossi si sono trovati anche senza Zaniolo, che avrebbe potuto fare la differenza”.

L’arrivo dello Special One però potrebbe cambiare le cose: “Io sono sempre stato un mourinhista. E’ uno con le idee chiare, riesce a tirar fuori dai calciatori di tutto e di più. E ha in testa il risultato”, afferma convinto Capello.

Ma anche per un allenatore esperto come Mourinho non sarà per niente facile misurarsi in una piazza complessa come quella di Roma: “Questa volta è andato a finire in una bottega molto difficile. Io la conosco bene e faccio tanti auguri a Mourinho. E la chiudo qui”, conclude Capello.

Fonte: Corriere dello Sport