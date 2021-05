Florenzi, il PSG lo molla. Ritorno a Roma, decide Mou

AS ROMA NEWS – Alessandro Florenzi farà molto probabilmente ritorno a Roma al termine di questa stagione: il Paris Saint Germain, scrive l’edizione odierna de Il Tempo (E. Zotti), con ogni probabilità non deciderà di riscattarlo.

I francesi infatti sono intenzionati a puntare su un terzino più giovane per il futuro, e non spenderanno i nove milioni che dovrebbero pagare alla Roma per trattenere Florenzi a Parigi.

L’esterno dunque tornerà a Trigoria. Ma questo non significa che lo farà per restarci. Il giocatore parlerà con Mourinho, e se non si sentirà parte integrante del progetto, deciderà di cambiare di nuovo aria e provare una nuova avventura.

La Roma nel ruolo di terzino destro ha già Karsdorp e Reynolds, ma l’americano non ha convinto in questi mesi e l’allenatore portoghese potrebbe aver bisogno di garanzie a destra. Decisivo dunque il parere di Mou.

Fonte: Il Tempo