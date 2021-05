Mourinho chiama Samuel alla Roma

AS ROMA NEWS – Josè Mourinho chiama Samuel. E’ il titolo del Corriere dello Sport (R. Maida) oggi in edicola. Il portoghese, scrive il quotidiano, pensa già ai dettagli, che talvolta possono essere fondamentali per differenziare il normale dallo special.

Mourinho non ha ancora sentito i giocatori ma è in quotidiano contatto con Tiago Pinto per costruire la Roma della prossima stagione. Primo tema: l’inizio del ritiro. Sarà con ogni probabilità il 6 o il 7 luglio e si terrà a Trigoria anche se c’è la possibilità di accettare l’invito di qualche paese dolomitico.

Intanto si completa il nuovo staff: in arrivo Jose Fontes dal Leicester, che sostituirà Riccardo Formosinho, con Mourinho dal Tottenham. Ma il nome che fa più surriscaldare i tifosi è quello di Samuel: l’argentino è molto intrigato dalla proposta ed è stato contattato. Sarebbe il profilo ideale: conosce l’ambiente e con Mourinho ha vinto il triplete all’Inter.

Fonte: Corriere dello Sport