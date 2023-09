Balotelli: “Mourinho è inattaccabile, vince sempre. Non bada troppo alla tattica, è più carismatico. E mi faceva morire dal ridere”

NOTIZIE AS ROMA – Mario Balotelli ha parlato ai microfoni di TvPlay per un’intervista. Il calciatore, tra le altre cose, ha trattato anche di José Mourinho. Queste le sue parole:

“Mourinho non è mai stato un allenatore dal grande gioco. Lui è più carismatico, ti dà la grinta e cattiveria agonistica. Ha le sue idee di gioco, ma non va troppo per la tattica. Ha un bel carattere Mou. È particolare. A me faceva morire dal ridere.

C’erano anche scontri, però ti motivava. Tirava il meglio e il peggio di te, quando serviva e quando non serviva. Quell’Inter in cui ho giocato era una rosa di 25 fenomeni. Mourinho è arrivato alla Roma e ha vinto la Conference League, ma è un allenatore che vince sempre. Ed è un qualcosa che devi avere dentro.

Non si può attaccare sempre Mourinho: è inattaccabile. Anche Mancini all’Inter aveva la rosa, però non ha vinto come Mou”.

Fonte: TV Play