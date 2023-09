Smalling, chi l’ha visto? La Roma non risponde e Chris diventa un caso

AS ROMA NEWS – Chris Smalling è sparito. Qualcuno, scherzando, sostiene che potrebbe essere stato rapito dagli alieni, facendo riferimento a un episodio raccontato dallo stesso centrale inglese nel quale sosteneva di aver avuto un incontro ravvicinato del terzo tipo durante una vacanza in Giamaica.

Il difensore inglese, dopo un avvio di stagione tutt’altro che esaltante, è finito ai box e non si allena più in gruppo da diversi giorni. Il suo rientro è avvolto dal mistero: Josè Mourinho non ha voluto chiarire la vicenda, restando sul vago circa il possibile rientro in campo dell’ex United.

Ma anche dalla Roma non filtrano notizie al riguardo. A domanda precisa, dal quartier generale giallorosso non danno risposte altrettanto dettagliate sulle condizioni del calciatore. Che dunque non si sa cosa abbia né quando potrà tornare a giocare.

L’unica cosa certa è che contro il Genoa non sarà ancora del match. Forse potrebbe tornare contro il Frosinone il prossimo primo ottobre, ma nessuno può dirlo con certezza. Perchè nessuno sa quale sia esattamente il problema che sta tenendo Smalling lontano dai campi di calcio.

Fonti: La Repubblica / Corriere dello Sport