Roma regina d’Europa, ma per la sfortuna: nessuna prende così tanti pali

NOTIZIE AS ROMA – La sfortuna esiste. Eccome. Chiedete alla Roma, prima in Europa per pali colpiti nel corso delle ultime stagioni.

Certo, l’avvio shock delle prime giornate non si può di certo attribuire solo alla cattiva sorte, che però ha contribuito al magro bottino dei cinque punti collezionati in altrettante partite.

Se non ci si fossero messi i legni di mezzo, la Roma avrebbe potuto segnare ben sette gol in più in questo avvio di stagione, ma la Dea bendata in quei momenti ha voltato le spalle ai giallorossi e quelle conclusioni si sono infrante sui pali: l’ultima è stata quella di Cristante contro il Torino, a Milinkovic battuto.

I numeri parlano chiaro. Tra pali e traverse, per la squadra di Mourinho è già record: sei i legni colpiti in campionato, uno invece in Europa League. Per la Roma, purtroppo, non è una novità visto che è da ormai più di un anno a essere la squadra più sfortunata d’Europa.

Dalla stagione 2022/23, nessuna squadra ha colpito più legni della Roma tra i club dei maggiori cinque campionati europei considerando tutte le competizioni. Trentotto in totale, un numero incredibile, cinque più di del Manchester United, sei del Bayern, sette del City.

Fonte: Corriere dello Sport