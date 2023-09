Lukaku, gol e riscatto: nella Roma è già un leader. E Mou spera di trattenerlo un altro anno

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – E’ senza dubbio la Roma di Romelu Lukaku quella che si sta cominciando a vedere dopo la prima pausa per le nazionali. Con il belga in campo la squadra ha iniziato a macinare punti, raccogliendo le prime vittorie in campionato e in coppa.

Big Rom avrebbe garantito anche i tre punti nell’ultima partita stagionale, quella pareggiata a Torino, ma la dormita della difesa ha permesso a Zapata di segnare il gol-beffa che ha impedito alla Roma di compiere un salto importante in classifica.

Nonostante la forma fisica decisamente migliorabile, Lukaku ha cominciato subito a fare gol: alla centesima presenza sono 59, infatti, le reti segnati dal belga. Meglio di lui nella storia della serie A hanno fatto solo Montella (64), Shevchenko (64), Higuain (65) e Cristiano Ronaldo (81).

Un segnale forte anche nei confronti dei tanti hater che continuano a insultarlo sui social per un’estate pazza e ai quali Romelu ieri ha risposto con i versi di una canzone del rapper francese Niska dai contenuti poco interpretabili: “Mi hanno denigrato. È questa la fottuta verità”. A corredo del messaggio polemico Lukaku ha aggiunto emoticon in versione zen e una nuvoletta pensierosa.

La tifoseria già lo eletto a idolo, la squadra pende dalle sue labbra: Romelu infatti è un leader dentro e fuori dal terreno di gioco. Con i compagni è sempre prodigo di consigli, sia durante le partite che a Trigoria, nel corso degli allenamenti. “Umiltà e lavoro“, sono le sue parole d’ordine, e per questo sprona gli altri ragazzi a dare sempre il massimo.

Contro il Genoa Lukaku partirà di nuovo titolare: Mourinho non ci pensa nemmeno a tenerlo fuori e se lo coccola, sperando di prolungare a fine anno il prestito dal Chelsea. Non sarà facile, soprattutto se il belga dovesse continuare a segnare tutti questi gol. Che poi è quello che sperano tutti alla Roma.

Fonti: Leggo / Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport