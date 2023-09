Roma a Marassi, Mou fiuta la svolta

AS ROMA NEWS – Due giorni e si torna di nuovo in campo. La Roma avrà pochissimo tempo da passare a Trigoria dopo la partita di Torino: già domani la squadra lascerà la Capitale alla volta di Genova, dove giovedì sera affronterà i rossoblù di Gilardino a Marassi.

Questa mattina la squadra si ritroverà in campo al Fulvio Bernardini per preparare la sfida contro i liguri. Mourinho spera di riavere presto a disposizione Smalling, che resta in dubbio, ma è praticamente certo di poter contare nuovamente su Pellegrini e Aouar, che hanno bisogno di tempo per ritrovare la forma migliore.

Le certezze del tecnico però sono rappresentate da Dybala e Lukaku, il duo che può permettere alla Roma di prendere il volo a suon di gol. Servirà però una solidità difensiva diversa da quella mostrata nelle ultime giornate: l’assenza di Smalling e l’inserimento non ancora ottimale di Ndicka stanno pesando sui risultati della squadra.

Nonostante questo Mou è apparso decisamente rilassato nel post partita di Torino: il tecnico è convinto che con il passare dei giorni la squadra potrà soltanto migliorare, con una condizione fisica che andrà in crescendo in tutti quei calciatori, da Paredes allo stesso Lukaku, arrivati a Roma in uno stato di forma decisamente migliorabile.

Contro il Genoa la squadra di Mourinho andrà a caccia della prima vittoria in trasferta e per farlo tornerà al 3-5-2, con capitan Pellegrini e Aouar che saranno di nuovo in ballottaggio per una maglia da titolare.

Fonti: Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport / Il Messaggero / La Repubblica