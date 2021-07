Barella-Insigne, l’Italia vola alla semifinale dell’Europeo: battuto il Belgio per 2 a 1. Ora c’è la Spagna

ALTRE NOTIZIE – L’Italia va. Gli azzurri volano alla semifinale dell’Europeo, battendo il Belgio di Lukaku per due a uno dopo una partita vibrante.

In avvio di gara il Belgio pizzica l’Italia con Hazard prima e Lukaku poi, ma Donnarumma è bravo a salvare la porta. Gli azzurri però spingono con maggior convinzione e, dopo un gol annullato dal Var a Chiellini per fuorigioco, trovano la rete del vantaggio con Barella, a segno con un bel destro incrociato dall’interno dell’area.

Nel finale di frazione arriva il raddoppio di Insigne, in rete con il suo solito grande destro a giro, ma prima dell’intervallo Di Lorenzo stende Doku con una spinta ingenua e l’arbitro assegna un rigore generoso per il Belgio in pieno recupero: Lukaku dal dischetto non sbaglia, riaprendo il match.

Nella ripresa il Belgio cerca di trovare la strada del gol del pari, ma è pericoloso solo con Lukaku dopo uno spunto del giovane e interessantissimo Doku: Spinazzola salva la porta con un intervento decisivo che vale un gol. L’Italia non sta lì a difendersi, ma anzi continua a fare la partita cercando la rete della sicurezza.

Prima del quarto d’ora finale però Spinazzola si fa male (leggi qui l’articolo sul suo infortunio) e deve uscire dal campo tra le lacrime. Il Belgio prova il tutto per tutto e spinge, ma senza creare grossi pericoli dalla parti di Donnarumma. L’Italia tiene e vola in semifinale, dove affronterà la Spagna che nel pomeriggio ha eliminato la Svizzera di Xhaka (assente per squalifica) ai rigori.

Giallorossi.net – A. Fiorini