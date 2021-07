Spinazzola, brutto infortunio durante Italia-Belgio: rottura del tendine d’Achille. Esce in barella tra le lacrime

AS ROMA NEWS – Altro infortunio, e pare piuttosto grave, per Leonardo Spinazzola nel corso di Italia-Belgio, match valevole per i quarti di finale dell’Europeo 2021.

Il terzino giallorosso, fino a quel momento tra i più decisivi nel 2 a 1 degli azzurri sugli avversari, si è fatto male nel corso di un’azione personale avvenuta intorno al 76esimo di gioco.

Il calciatore, durante uno scatto, è parso scivolare sul campo e subito dopo ha chiesto il cambio. Per lui sembra essere l’ennesimo guaio muscolare (ma c’è chi ipotizza possa trattarsi del ginocchio): il terzino si è accasciato sul terreno di gioco e ha cominciato a piangere, consolato dai compagni di squadra.

Spinazzola ha quindi dovuto lasciare il campo in barella: per lui Europeo finito. Si teme infatti uno stop piuttosto lungo vista la reazione del calciatore. Seguiranno aggiornamenti sulle sue condizioni fisiche nelle prossime ore.

ULTIMO AGGIORNAMENTO – Non arrivano purtroppo buone notizie per quanto riguarda l’infortunio di Spinazzola: stando a quanto rivela Sky Sport, è probabile la rottura del tendine d’Achille per il terzino giallorosso. Si prospetta dunque un lungo stop per il terzino della Roma: per questo genere di infortunio ci vogliono in genere 4-5 mesi per un ritorno all’attività sportiva.

Giallorossi.net – A. Fiorini