Bargiggia, tweet e polemiche contro Pallotta: “Cialtrone totale al quale non frega nulla del calcio” (FOTO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – “Ha fatto più di 250 milioni di debiti, non ha vinto un c***o e ha pure fatto la morale ai giornalisti e agli italiani”.

Comincia così il tweet al vetriolo che il giornalista Paolo Bargiggia, collaboratore di Sport Mediaset, ha appena pubblicato sul suo profilo social scatenando subito un mare di polemiche ma anche di commenti di approvazione.

Il giornalista non si è fermato qui, e ha proseguito: “Sulla prima categoria (cioè quella dei giornalisti, ndr), sempre prona, pigra e amica dei potenti, forse mr. Pallotta non aveva torto. Sul resto è stato un cialtrone totale“.

Ha fatto più di 250 milioni di debiti, non ha vinto un cazzo e ha pure fatto la morale ai giornalisti e agli italiani. Sulla prima categoria, sempre prona, pigra e amica dei potenti, forse mr. Pallotta non aveva torto. Sul resto è stato un cialtrone totale. @OfficialASRoma — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) December 30, 2019

Il popolo giallorosso su Twitter lo ha inondato di commenti di risposta tra chi lo ha elogiato per la sua presa di posizione e chi lo ha invece duramente attaccato per il pesante affondo verso Pallotta. “Pagata circa 80mln e rivenduta a 900, si Pallotta è proprio un cialtrone, ma fammi il piacere…”, ha replicato un utente sul social, scatenando l’immediata reazione del giornalista: “E tu magari sei pure un tifoso della Roma, contento di esserti fatto spennare, arricchendo le tasche di un predone del quale il calcio frega cazzo. E poi magari parlate di calcio e di bandiere!”.

Insomma, l’addio imminente di Pallotta sta lasciando pesanti strascichi tra chi rimpiange la sua gestione e chi invece gioisce per l’avvenuto cambio di proprietà al vertice della Roma.

Fonte: Twitter