Calciomercato Roma, Friedkin vuole subito il primo colpo: offerti 15 milioni più 3 di bonus per Smalling

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dan Friedkin vuole presentarsi con un colpo che risponde al nome di Chris Smalling. Il magnate texano ha infatti dato il via libera all’acquisto del centrale inglese, arrivato in prestito dal Manchester United.

La Roma, dopo i tentennamenti iniziali, sembra aver rotto gli indugi e ha presentato al club inglese un’offerta piuttosto sostanziosa: 15 milioni di euro più tre di bonus, cifra che si avvicina molto ai 20 chiesti dallo United per il proprio difensore. A riferirlo è il giornalista della Gazzetta dello Sport, Nicolò Schira, con un tweet.

La nuova Roma si muove dunque per regalare a Fonseca il primo rinforzo per la squadra del futuro. Per Smalling invece è già pronto un contratto quinquennale da 3,2 milioni a stagione.