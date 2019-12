Pruzzo, prima la gaffe e poi la retromarcia: “Lulic mito? Chiedo scusa ai romanisti, ho detto una cavolata”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – “Lulic è il mio nuovo mito“. Una frase del genere detta da un pezzo di storia della Roma come Roberto Pruzzo è suonata come una coltellata al cuore per ogni tifoso giallorosso che si rispetti.

L’ex bomber infatti ha pronunciato ieri mattina questa frase dai microfoni di Radio Radio commentando la vittoria della Supercoppa da parte della Lazio scatenando un putiferio da parte dei supporter romanisti che hanno invocato a gran voce l’esclusione di Pruzzo dalla Hall of Fame per l’esternazione blasfema.

Oggi l’ex numero nove della Roma dello scudetto è tornato sui suoi passi, toccato dalle voci di dissenso che si sono alzate intorno a lui dopo quello scivolone: “Chiedo scusa a tutti i tifosi giallorossi per le mie parole di ieri. Avere contro i tifosi della Roma non è piacevole, ma è stata solo una battuta, una cazzata. Ho sbagliato involontariamente e chiedo scusa”.

Redazione Giallorossi.net