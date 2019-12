Conferma per Florenzi, ballottaggio Perotti-Mkhitaryan

NOTIZIE AS ROMA – Dopo le vacanze natalizie, la Roma è tornata ieri ad allenarsi a Trigoria in vista delle sfide in campionato contro Torino e Juventus.

Domani, invece, la squadra è attesa al “Tre Fontane” da 2600 tifosi per la seduta a porte aperte. Al “Fulvio Bernardini” Pellegrini e Smalling hanno svolto lavoro individuale programmato, mentre personalizzato per Cristante, Pastore, Santon e Kluivert.

Assente invece Zappacosta: il terzino, che ha lavorato nei giorni scorsi a Trigoria, è a Cortina con la fidanzata.

Contro i granata Florenzi potrebbe essere confermato titolare per la quarta volta consecutiva, in attacco a sinistra ballottaggio tra Perotti e Mkhitaryan con l’argentino al momento in vantaggio.

