BARONI: “Meritavamo di vincere, è mancata la fortuna. Il Bodo? Crediamo nella rimonta”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Marco Baroni, allenatore della Lazio, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro la Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico dei biancocelesti ai microfoni dei giornalisti al termine della partita:

Buona partita della Lazio, nel primo tempo avete creato di più. C’è rammarico?

“Si, ma ci può stare. Peccato perché la squadra si è spesa, ha dato tutto come avevo chiesto, ha creato opportunità. A volte ci vuole anche fortuna, che non abbiamo avuto. Meritavamo la vittoria, ma ci prendiamo ll pari perché la squadra ha trovato energie, anche grazie al pubblico, peccato”.

I cambi troppo tardi? Giovedì sarà importante…

“Stavamo facendo bene, ci serviva avere di più il pallone ma non abbiamo mai perso equilibrio. Non devo chiedere niente alla nostra gente, giovedì ho già detto ai ragazzi che dobbiamo crederci, ci serve questa energia. Crediamo nel passaggio del turno, sarà importante la prestazione ma anche l’aiuto dei tifosi”.

La condizione della squadra in vista di giovedì?

“Abbiamo trovato la peggior partita, in un campo sintetico contro una squadra che è alla seconda di campionato, hanno fatto una prestazione fisica spaventosa. Sappiamo che in casa da noi sarà un’altra partita, ne sono certo. Ci credo io e ci crede la squadra, non dobbiamo sbagliare niente ma possiamo farcela”.

Credete alla Champions?

“Questa squadra è giovane e sta crescendo, ha energia. Vogliamo essere protagonisti, attraverso il gioco e quello che la squadra costruisce. Sono certo che lo faremo”.