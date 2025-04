SVILAR: “Pari giusto, ma col punto non andiamo molto avanti. La parata più difficile? Quella su Romagnoli”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Mile Svilar parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Lazio-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico.

Come ti lascia questo pari?

“Penso che sia un risultato giusto, purtroppo, volevamo vincere. Meglio pareggiare che perdere, ma col punto non andiamo molto avanti, peccato”.

Hai fatto parate decisive, con te nessun derby perso. La parata più difficile?

“Penso la prima, quella sul colpo di testa. Preferivo prendere i tre punti che vincere il premio di migliore in campo”

Non vi dispiace non essere riusciti a regalare l’ultima vittoria nel derby a Ranieri?

“Molto. E’ un punto che non ci fa andare molto avanti. Ma ci sono altre sei finali”.