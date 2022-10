Batistuta: “Cassano mi fa tenerezza. Io antipatico? Detto da lui è un bel complimento”

AS ROMA NEWS – Gabriel Omar Batistuta, ex attaccante della Roma, ha risposto agli attacchi mossi recentemente da Antonio Cassano.

L’argentino non ha gradito le parole del suo ex compagno di squadra, che recentemente ha dichiarato: “Batistuta e Marco Delvecchio alla Roma mi stavano altamente sul ca**o. Batistuta quando arrivava a Trigoria non pagava neanche il caffè e non salutava i camerieri”, le parole del barese.

Il ‘Re Leone’ ha risposto alle sue accuse in un’intervista apparsa oggi su La Nazione: “Essere considerato antipatico da Cassano mi sembra un bel complimento…Appena arrivato a Roma l’ho visto spaesato, non riusciva a ambientarsi, ho parlato con mia moglie, l’abbiamo portato a casa nostra e adesso sentire che parla così mi dispiace proprio.

Mi fa tenerezza. Non ha approfittato della possibilità che gli ha dato il calcio per crescere come persona”.

Fonte: La Nazione