Zalewski insidia Celik, Dybala dal primo minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La formazione che Mourinho ha in mente per affrontare l’Inter oggi alle 18 a San Siro sembra fatta. Eppure c’è un piccolo rebus da sciogliere sulla corsia destra.

L’assenza di Karsdorp dovrebbe favorire la presenza del turco Celik, ma gli spifferi filtrati da Trigoria nella rifinitura di ieri parlavano di una mossa a sorpresa di Mou: l’inserimento di Zalewski a destra con l’ex Lille in panchina.

Una scelta che però renderebbe la Roma più offensiva, se si pensa che in campo ci saranno anche Spinazzola a sinistra, Pellegrini a centrocampo, Dybala, Zaniolo e Abraham in attacco. Staremo a vedere se Mou punterà davvero sul polacco o preferirà confermare il più difensivo Celik.

Molto probabile la presenza della Joya dal primo minuto: ieri l’argentino si è allenato in gruppo apparentemente senza problemi. Difficilmente Mou si priverà di un giocatore così prezioso per la squadra. Al centro dell’attacco Abraham confermato, con Belotti pronto a subentrare nella ripresa in caso di necessità.

Giallorossi.net – F. Turacciolo