Roma, è l’ora della verità

AS ROMA NEWS – Questo pomeriggio a San Siro la Roma scoprirà se è davvero cresciuta. E se è pronta a dare una svolta a una stagione che per adesso è viaggiata a ritmi bassi, con qualche picco e diverse delusioni. L’ultima prima della pausa, in casa contro l’Atalanta.

Alla squadra di Mou manca ancora il risultato di prestigio contro una big: il pari dello Stadium contro una Juventus a pezzi non può bastare a una Roma che, almeno sulla carta, deve avere ambizioni differenti dell’accontentarsi di battere Salernitana o Monza.

L’Inter è un test severissimo per i giallorossi. La squadra di Inzaghi è un animale ferito, che ha fatto per il momento un campionato molto simile a quello della squadra di Mourinho: non appena l’asticella dell’avversaria si alzava, ha pagato inevitabilmente dazio. Pesantissime le sconfitte contro Lazio, Milan e Udinese.

I nerazzurri si trovano a un solo punto dai capitolini, e oggi davanti a uno stadio esaurito, giocheranno a tutta per salvare la panchina di un Inzaghi “traballante” e per ridare smalto a una classifica deludente vista la forza della rosa.

Ma quella di oggi è anche per la Roma, che recupera Dybala oltre a Kumbulla ed El Shaarawy, una di quelle partite spartiacque del proprio campionato: dopo aver perso contro Udinese e Atalanta, un altro ko in uno scontro diretto toglierebbe entusiasmo e certezze a una squadra che ha la qualità per competere con le prime della classe.

Le assenze di Brozovic e Lukaku in casa Inter rendono ancora più equilibrato il confronto: Mou spera nella voglia di riscatto di Abraham e sulla carica di Zaniolo, oltre alle giocata di Dybala. Lo Special One, che non sarà in panchina per squalifica, sa benissimo che quella di stasera può essere la partita della svolta.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini