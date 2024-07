Bayer Leverkusen, Azmoun diserta l’allenamento e Xabi Alonso lo mette fuori rosa

NOTIZIE AS ROMA – La nuova avventura di Sardar Azmoun con il Bayer Leverkusen non è partita nel migliore dei modi. Secondo quanto riportato dalla Bild, l’ex attaccante giallorosso, che la Roma ha scelto di non riscattare, ha saltato l’allenamento giustificando la scelta solo a seduta terminata.

Un comportamento che non è stato per niente gradito da Xabi Alonso che ha deciso di metterlo fuori rosa immediatamente. Azmoun si allenerà dunque da solo con sedute programmate in orari diversi rispetto a quelli degli altri compagni.

Dell’accaduto ha parlato anche Simon Rolfes, ds del Leverkusen: “Dobbiamo chiarire che cosa è successo. Non basta fare l’analisi delle prestazioni, bisogna anche allenarsi. Ieri c’era, oggi no. Vedremo nei prossimi giorni”.