RITIRO ROMA: doppia seduta per la squadra. Domani alle 18 primo test amichevole col Latina, diretta tv su DAZN

AS ROMA NOTIZIE – Roma al lavoro anche oggi nella seconda seduta settimanale di questo ritiro a Trigoria. La squadra come di consueto si è divisa tra lavoro in palestra e sul terreno di gioco.

Sono tornati ad allenarsi Marash Kumbulla e Nicola Zalewski, i primi calciatori di rientro dall’impegno europeo. Partirà invece dopodomani Paulo Dybala, che ha ottenuto un permesso di una decina di giorni per sposarsi con la sua compagna Oriana.

Domani alle 18 primo test amichevole per i giallorossi, che sul campo Testaccio di Trigoria affronterà il Latina. De Rossi potrà contare su una formazione molto lontana da quella che sarà la Roma titolare della prossima stagione: tanti i giovani in campo. Il match contro la formazione laziale sarà aperto alla stampa, e sarà visibile in diretta tv su DAZN.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

