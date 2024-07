CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo martedì 16 luglio 2024 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 10:00 – ROMA PRIMA SCELTA PER SOULE’ – Matias Soulé (20) continua ad aspettare la Roma, sua prima scelta. La Juventus però chiede 30 milioni di euro per l’argentino e serve un passo ufficiale dei Friedkin per sbloccare l’affare. (Sky Sport)

Ore 9:20 – LA ROMA FISSA IL PREZZO PER PAREDES – Leandro Paredes (30) tentato da una ricca proposta di un club saudita, la Roma però spara alto per lasciarlo partire: serviranno 20 milioni di euro per il cartellino del centrocampista argentino. (Corriere della Sera)

Ore 8:45 – GHISOLFI SPINGE PER ASSIGNON – Nuova trattativa in vista tra Massara e Ghisolfi, stavolta per Lorenz Assignon (24), terzino destro francese del Rennes che il ds della Roma ha individuato per rinforzare quella fascia. (Sky Sport)

Ore 8:00 – KONATE’ RESTA NELLA LISTA DI GHISOLFI – Oltre a Alexander Sorloth (28) e Youssef En-Nesyri (27), Ghisolfi non perde di vista Karim Konaté (20), giovane attaccante del Salisburgo che può essere il centravanti di prospettiva su cui investire per il futuro. (Leggo)

IN AGGIORNAMENTO…

