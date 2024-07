Calciomercato Roma, accordo raggiunto con Soulè: pronta l’offerta alla Juventus di 25 milioni

AS ROMA NEWS – La Roma fa sul serio per Matias Soulé. L’argentino, lo scorso anno al Frosinone, è un obiettivo concreto della società giallorossa e il classe 2003 ha raggiunto l’accordo con la Roma.

L’argentino vorrebbe trasferirsi in giallorosso in caso di addio alla Juventus, e ha trovato un’intesa economica con il ds Ghisolfi sullo stipendio che andrebbe a guadagnare a Trigoria nel caso in cui dovesse vestire la maglia giallorossa. A riferirlo è Gianluca Di Marzio di Sky Sport.

La Roma, ora, si presenterà alla Juventus con un’offerta da 25 milioni di euro, bonus inclusi per acquistare il cartellino del fantasista argentino. Stessa offerta avanzata dal Leicester City nei giorni scorsi (20 milioni più cinque di bonus). I giallorossi faranno leva sulla volontà del classe 2003.

La Juventus, comunque, continua a chiedere di più per lasciar partire Matias Soulé. La richiesta bianconera si aggira intorno ai 35/40 milioni di euro. Ci sarà dunque da trattare per vedere l’argentino alla corte di Daniele De Rossi. Ma la Roma sta facendo sul serio.

Fonte: Gianlucadimarzio.com

