Roma all’attacco: Soulé più En-Nesyri, arrivano i gol per De Rossi

AS ROMA NEWS – La strada è tracciata. La Roma vuole rifondare il suo attacco e ha individuato i due giocatori su cui investire circa 50 milioni di euro. Il primo è Matias Soulé, 21 anni, esterno offensivo argentino reduce da un’ottima stagione al Frosinone di Di Francesco dove ha messo a segno 11 gol.

Il secondo è Youssuf En-Nesyri, 27 anni, centravanti in scadenza 2025 che il Siviglia è costretto a cedere se non vuole perderlo a zero il prossimo gennaio. Ghisolfi ha in mano il sì di entrambi i calciatori, anche se con delle differenze: con l’argentino è stato trovato l’accordo totale sullo stipendio che percepirebbe a Roma, mentre con il marocchino c’è ancora distanza sull’ingaggio.

Su En-Nesyri infatti c’è ancora il forte pressing del Fenerbahce di Josè Mourinho, disposto a offrirgli 5 milioni di euro l’anno pur di portarlo alla corte di un impaziente Special One. Il calciatore preferisce la Roma, ma ora chiede ai giallorossi uno sforzo in più sull’ingaggio e vorrebbe guadagnare più o meno la stessa cifra garantita dai turchi.

Una volta che Ghisolfi avrà in mano l’accordo totale con En-Nesyri, andrà a bussare alla porta del Siviglia: l’affare è possibile per circa 20 milioni di euro, anche se gli spagnoli chiedono di più. Il dromedario, così viene soprannominato l’attaccante marocchino, è un nove forte fisicamente, in grado di dominare sulle palle alte e di aprire gli spazi ai compagni di squadra: De Rossi lo apprezza per queste sue qualità. Quello che ha in mente il tecnico è una squadra che non si fossilizzi più nelle reti del Lukaku o Dybala di turno. DDR vuole una Roma dove i centrocampisti e le ali riescano a segnare più gol anche grazie al lavoro del centravanti.

E qui entra in gioco Soulè: Ghisolfi ha in mano l’accordo con l’argentino, altro pallino di De Rossi. L’attaccante mancino ha già detto sì ai giallorossi, ora però serve accontentare la Juventus. Che, al contrario del giocatore, preferirebbe cederlo al Leicester. Gli inglesi però sono fermi ai 25 milioni, bonus compresi, offerti qualche giorno fa. Una proposta che non ha convinto i bianconeri, che per l’argentino ne chiedono 35.

La strategia di Giuntoli è chiara: vendere l’argentino in Premier per poi, più in avanti, cedere Chiesa proprio alla Roma. Tocca ai Friedkin sparigliare. Nonostante l’acquisizione dell’Everton, la proprietà Usa ha dato conferma di voler continuare ad investire. Ma ora serve l’accelerata.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport / Corriere della Sera / Corriere dello Sport

