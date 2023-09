Belgio, il ct Tedesco: “Lukaku è in forma, partirà titolare”

NOTIZIE AS ROMA – Domenico Tedesco , CT del Belgio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita con l’Azerbaigian, e si è soffermato anche su Lukaku:

“È pronto per giocare. Forse ha giocato poco con la Roma ma è sempre rimasto in forma. Anche se non avesse giocato con la Roma sarebbe partito titolare.

È il nostro capitano e un giocatore molto importante, ma non credo che Lukaku possa giocare 90 minuti. I giocatori che hanno giocato nella loro squadra sono avvantaggiati”.